Yozgat'ta sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki Burak hayatını kaybetti. Babası Kerem ve annesi Fatma O. ile Çiçekli köyü Sincan deresi yakınlarındaki bahçelerine giden Burak, anne ve babası bahçe işleriyle...