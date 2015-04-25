Yozgat’ta Sobadan Zehirlenen Anne Ve 2 Kardeş Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi

Yozgat’ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 2 oğlu gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.İstanbul’da askere gitmeye hazırlanan Ferhat Öztürk (20), annesi Fidan Öztürk (40) ve kardeşi Mert Öztürk (12) ile birlikte Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Yavuhasan Köyü’nde bulunan akrabalarını ziyarete gitti. Köyde askere gidecek olan gençlerle birlikte vakit geçirip akrabalarını ziyaret eden Ferhat Öztürk (20) annesi ve küçük kardeşi Mert ile birlikte geldikleri köylerinde uzun süredir kullanılmayan kendilerine ait evde kaldılar. Akşam soğuk olduğu için sobayı yakan aile, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Bir gün sonra Ferhat’tan haber alamayan arkadaşları evi kontrol ettiklerinde arkadaşı Ferhat, annesi ve kardeşinin cenazeleri ile karşılaştı. Dün akşam saatlerinde otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen anne ve iki kardeşin cenazeleri bu gün akşam saat 18.45 sıralarında Kadışehri ilçesine bağlı Yavuhasan köyüne getirilerek gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandılar. Cenazeler toprağa verilmeden önce, ailenin köyde bulunan evlerine getirilerek helallik alındı. Burada Alevi Dedesi Hasan Korkmazer’in dua etmesiyle başlayan cenaze töreni sırasında, eşi ve 2 çocuğunu kaybeden baba İbrahim, anneleri ile kardeşlerini kaybeden İbrahim, Kıyas ve Sevilay sinir krizleri geçirdi. Büyük oğlu ile aynı ismi taşıyan baba İbrahim eşinin yemenisini koklayarak yaşlı gözlerini sildi. Yavuhasan köyünde düzenlenen cenaze törenine Kadışehri Kaymakamı Ali Doğan ile birlikte ailenin yakınları ve yaklaşık bin kişi katıldı. Omuzlara alınan anne ve 2 oğlunun tabutu köy mezarlığına kadar taşındı. Askere gidecek olan Ferhat Öztürk’ün tabutu Türk Bayrağına sarıldı. Köy mezarlığında, Alevi Dedesi Hasan Korkmazer’in dualarıyla cenazeler yan yana toprağa verildi.Köy Muhtarı Ali Kaya üzücü olayın yaşandığı evin uzun süredir kullanılmadığını belirterek,“Olay yaşandıktan sonra, evin bacasının kurumla dolu olduğunu ve tıkalı olduğunu fark ettik. Aile oturdukları yerde hayatını kaybetmiş. Çok üzgünüz” dedi. Ferhat ile birlikte askere gidecek arkadaşları ise çok üzgün olduklarını söyledi.