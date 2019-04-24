Yozgat'ta siyah nohutun deneme ekimi yapıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Boğazlıyan'ın Gövdecili köyünde siyah nohutun deneme ekimini yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, yazılı açıklamasında, baklagil ekiminde alternatif ve yerli çeşitlerin denenmesi amacıyla Boğazlıyan'ın Gövdecili köyünde siyah nohut deneme ekiminin yapıldığını bildirdi.

Özdemir, şu bilgileri verdi:

"Siyah nohutun bilinen nohuttan farkı yoktur sadece rengi siyahtır. Halk arasında 'kara nohut' diye de bilinir. Yetiştirilmesi kolaydır. İlimizde görülen çiftçilerimiz tarafından san olarak anılan antraknoz hastalığına toleranslıdır. Hem protein oranı hem de diğer besin maddeleri bakımından ülkemizde ekilen diğer nohutlara göre besleyici değeri çok yüksektir. Lifli yapısı ile sağlıklı zengin, mineral ve vitamin sahip olduğundan besleyici bir bitkidir. Siyah nohutta antioksidan, magnezyum ve folik asit bol miktarda bulunmaktadır. Henüz pazar durumu diğer nohuta göre daha zayıf olmakla birlikte bu saydığımız özellikleri nedeniyle bazı tüketiciler tarafından özellikle istenmektedir."