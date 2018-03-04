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Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu: 1 yaralı

Yozgat'ta şiddetli rüzgar ve dolu nedeniyle bir apartmanın ve bir iş yerinin çatısı uçtu, kopan parçaların isabet ettiği bir kişi yaralandı, araç ve iş yerlerinde hasar oluştu.

04 Mart 2018 Pazar 21:30
Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu: 1 yaralı
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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta şiddetli rüzgar, sanayi sitesinde bir iş yerinin çatısının uçmasına ve duvarlarının yıkılmasına neden olurken, işçilerden Ethem E. yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ambulansı ile Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Rüzgar, Şeyh Osman Mahallesi Turkuaz Sitesinin çatısını da uçurdu. Çatıdan kopan parçalar, Yozgat-Kayseri yoluna düştü. Yol trafiğe kapanırken, park halindeki araçlar ve iş yerleri de zarar gördü.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, kopan parçaların altında birilerinin kalıp kalmadığını kontrol ederken, karayolları ve belediye ekipleri yoldaki kalasları ve diğer parçaları temizledi.

Belediye Başkanı Yardımcısı Şakin Kılınçaslan, gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "Bir vatandaşımız yaralandı, maddi hasar oluştu. Çok şükür can kaybımız yok." dedi.

Bir öğrenci yurdunda kalan Dilek Kuvet de çok şiddeti dolu yağdığını ve rüzgar estiğini belirterek, "Deprem oluyor zannettim. Pencereyi açıp baktığımda çatı uçtu, kopan parçalar araçların üzerine ve yola düştü." diye konuştu.

Bina sakinlerinden Nuri Yeşilay ise "Önce dolu yağdı, doludan sonra kuvvetli bir rüzgar çatının malzemelerini uçurdu. Allah'tan, trafik ışıkları kırmızı yandığı için yol boştu." dedi.

Muhabir: Ömer Ertuğrul





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