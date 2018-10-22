YOZGAT (AA) - Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat'ta şeker pancarı hasadı sürüyor.



İki şeker fabrikasına sahip kentte, pancar, il ekonomisine büyük katkı sağlıyor.



Pancar üretiminin en fazla yapıldığı iller arasında ikinci sırada yer alan Yozgat'ta, yıllık ortalama 1 milyon 700 bin ton pancar üretimi yapılıyor.

Sarıkaya ilçesine bağlı Koçcağız köyünde pancar hasadı yapan Abdulbaki Murat, şeker pancarının ekiminden hasadına kadar çapalama, gübreleme, sulama gibi pek çok işlemden geçtiğini ve zahmetli bir iş olduğunu söyledi.

Mazot ve gübre fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı birçok çiftçinin pancar ekmede zorlandığını dile getiren Murat, "Girdi maliyetleri çok yüksek satış fiyatımız ise düşük. Şu anda pancarın tonu 235 liradan belirlendi. Elde ettiğimiz kazanç bizi kurtarmıyor." diye konuştu.

