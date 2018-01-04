Yozgat'ta sağanak

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bir evi su bastı, bazı yollarda da su birikintileri oluştu.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, Erdoğan Akdağ Mahallesi Şehir Hastanesi Caddesi'nde bir apartmanın zemin katını su bastı.

İranlı mülteci Ali Zaravand'ın kiracı olduğu evdeki eşyalar, su baskını nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Belediye ekipleri, evde biriken suyu boşaltmak için çalışmalara başladı.

Zaravand, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmur sularının evin içine dolduğunu, eşyalarının kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

Ev sahibi Latif Erol da sabah saat 05.00 sularında bina yöneticisinin kendisini arayıp evi su bastığını söylediğini aktardı.

Evde bir İranlının yaşadığını belirten Erol, "Yardım toplayıp eşyalarını tamamlamıştık. Bugün de su basmış ve eşyalar kullanılamaz hale gelmiş, yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.