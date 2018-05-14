Yozgat'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.
Hasret Poyraz (37) idaresindeki 34 MRH 65 plakalı otomobil Yozgat-Ankara karayolu Sekili köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hatice Arslan (38) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Sena Ada Arslan ağır yaralandı.
Yaralı çocuk Yerköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Hayatını kaybedenlerin, hasta ziyareti için geldikleri Yozgat'tan İstanbul'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.