Yozgat'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı. Hasret Poyraz (37) idaresindeki 34 MRH 65 plakalı otomobil Yozgat-Ankara karayolu Sekili köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada,...

Yozgat'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

Hasret Poyraz (37) idaresindeki 34 MRH 65 plakalı otomobil Yozgat-Ankara karayolu Sekili köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hatice Arslan (38) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Sena Ada Arslan ağır yaralandı.

Yaralı çocuk Yerköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin, hasta ziyareti için geldikleri Yozgat'tan İstanbul'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

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