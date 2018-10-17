Yozgat’ta öğrencilere el yıkama eğitimi verildi

YOZGAT (AA) - Dünya El Yıkama Günü kapsamında Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından, öğrencilere etkin el yıkama teknikleri anlatıldı.

Merkez Ortaokulu ve Yunus Emre İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte Enfeksiyon Hemşireleri Esra Demirtaş ve Ülkü Varol Yazıcı tarafından slayt gösterileriyle öğrencilere etkin el yıkama tekniklerini anlatıldı ve broşür dağıtıldı.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, günlük yaşamda ellerin, çevre ile sürekli temas halinde olduğunu bu nedenle de çok fazla mikroorganizma barındırdığını belirtti.

Eller temiz gibi görünse de pek çok hastalık yapıcı etkeni üzerinde taşıyabildiğini aktaran Şahin, "Yapılan çalışmalar, temiz bir görünüme sahip olmasına rağmen ellerde yaklaşık altı bin adet bakteri bulunabileceğini göstermiştir. El yıkamak başta üst solunum yolu enfeksiyonları, grip olmak üzere ishal ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyon etkenleri olan mikroorganizmaların bulaşmasını önlemek için uygulanan en eski, en basit, en ucuz, ve en etkili yöntemdir." dedi.

Şahin, el yıkamak her ne kadar kolay görünse de, uyulması gereken bazı kurallarının olduğunu belirterek, "Ellerde özellikle başparmak, parmak araları ve parmak uçları en sık temas edilen noktalar oldukları için daha fazla mikroorganizma barındırmaktadır. Bu nedenle doğru el yıkama tekniği ile ellerde bulunan ve hastalık yapan mikroorganizmalar uzaklaştırılabilir." ifadelerini kullandı.

