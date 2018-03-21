Yozgat’ta Nevruz Bayramı kutlandı

YOZGAT (AA) - Yozgat’ta Nevruz Bayramı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yozgat Belediyesi ve Bozok Üniversitesi i̇ş birliğinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Bozok Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Ünversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, demir dövdü. Yumurta tokuşturma, mani okuma etkinliğinin ardından, öğrenciler yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atladı. Öğrenciler müzik eşliğinde halay çekip eğlendi.

Program sonunda gazetecilere açıklama yapan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Nevruz’un Türk dünyasında binlerce yıldan beri kutlanan bir bayram olduğunu söyledi.

Son dönemde terör örgütleri bu bayramı sabote etmeye kalkıştığını fakat halkın buna müsaade etmediğini anlatan Yurtnaç, "Bugün de üniversitemizde, belediye ve kültür müdürlüğümüz işbirliğinde gençlerle bu bayramı kutladık. Baharın başlangıcı Türk dünyasında bizim milli bayramlarımız gibi çok büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu geleneği unutmuyoruz son yıllarda da halkımız bu bayrama sahip çıktı. Kötü niyetli grupların buna sahip çıkmasına karşı çıkmalıyız, onları engellemeliyiz. Halkımızda bu birlikteliği sağladı. Herkesin Nevruz Bayramını tebrik ediyorum." dedi.

Öğrenciler müzik eşliğinde halay çekip eğlendi. Program Türkmen pilavı ikramı ile son buldu.

