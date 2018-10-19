YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, mahalle ve köy muhtarlarından oluşan heyeti makamında misafir etti.

Daha sonra Vali Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, muhtarlarla yemekte bir araya geldi.

Yurtnaç, muhtarlığın demokrasideki en alt birim olduğunu ve bu sistemin demokrasiyi güçlendirdiğini söyledi.

Halk yönetimde ne kadar hakim tutulursa demokrasinin de o kadar güçlü olacağını belirten Yurtnaç, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımız da bu görevi yaparak halkımıza ve demokrasimize destek veriyor. Atanmışı ile seçilmişi ile hep birlikte bu ülkeye en iyi şekilde hizmet verme gayesindeyiz. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde halkımıza en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde olacağız. İnsanlara sürekli yüz yüze olan sizlersiniz. Mahallenizde veya köyünüzde ki insanların derdini, sıkıntısını bileceksiniz. Ben tekrar tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü tebrik ediyor, görevinizde başarılar diliyorum."

Belediye Başkanı Kazım Arslan ise, muhtarların devletle millet arasında son derece önemli bir fonksiyon icra ettiklerini belirtti.

Arslan, "Yerel yöneticiler olarak bizde genel kanı şudur, şehrin merkezinde ne varsa mahallelerimizin hepsinde de o olsun. Bunu yaparken de daha çok muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz. Muhtarlarımızla ne kadar uyum içinde ve ne kadar koordineli çalışırsak tüm mahallelerimizi bu hizmetleri ulaştırmak mümkün oluyor. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyor, hayırlı hizmetlerde bulunmalarını temenni ediyorum." diye konuştu.