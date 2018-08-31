YOZGAT (AA) - Yozgat İl Halk Kütüphanesi, pazartesi gününden itibaren "Millet Kıraathanesi" olarak hizmet vermeye başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planları arasında yer alan Millet Kıraathanesi Projesi doğrultusunda Yozgat İl Halk Kütüphanesi de, Millet Kıraathanesi olarak hizmet vermeye başlayacak.

Kütüphaneye gelen öğrenci ve vatandaşlara ücretsiz çay ve poğaça ikram edilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat'ın Millet Kıraathanesi konseptine geçen 6. il olduğunu söyledi.

Hafta başından itibaren halk kütüphanesinin Millet Kıraathanesi olarak hizmet vereceğini anlatan Halıcı, "Kütüphane binasında tadilat yaparak daha da genişleteceğiz. Kütüphanemiz 7 gün 24 saat hizmet vereceğiz. Kış ayına girmeden tadilatı tamamlamış olacağız. Amacımız öğrencilerimize daha rahat bir ders çalışma ortamı sunmaktır." dedi.