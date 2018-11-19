Yozgat'ta mesai düzenlemesi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30, 13.30-17.30 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Yeni düzenlemenin bugünden itibaren geçerli olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. Maddesi gereğince, 19/11/2018 tarihinden itibaren 08.30 – 12.30, 13.30 – 17.30 şeklinde uygulanacaktır."