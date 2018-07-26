Yozgat'ta köy yolu çalışmaları

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belekcehan beldesi ve Gökdere köyü yolunda yapılacak sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Hedeflerinde bütün köy yollarını sıcak asfalt ile kaplamak olduğunu dile getiren Yurtnaç, "İl Özel İdaremizin geçen yıl başlattığı sıcak asfalt çalışmaları sadece köylerimizde değil beldelerimizde de uygulanıyor. Doğu ile batıyı birbirine bağlayan E-88 karayoluna 6 kilometre uzaklıkta bulunan Belekcehan beldesinin yolunu sıcak asfalt ile kaplayacağız. Altyapı çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Kısa bir süre içerisinde sıcak asfaltını atacağız." dedi.



Yurtnaç, beldede çok sayıda gurbetçi olduğunu belirterek, "Yurt dışındaki gurbetçilerimiz memleketlerine geldikleri zaman Avrupa’daki yol kalitesini kendi belde yollarında da görecekler. Buraya biz ömürlük yol yapıyoruz. Vatandaşlarımız artık kaliteli yollardan beldelerine gelip gidecekler." diye konuştu.



