Yozgat'ta köy yollarının standardı yükseliyor

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta köy yolları sıcak asfalt ile kaplanarak standardı yükseltiliyor.

Yozgat İl Özel İdaresince geçen yıl başlatılan köy yollarına sıcak asfalt kaplaması bu yıl da sürüyor.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Akdağmadeni Belekcehan, Akdağmadeni Kırlar, Çayıralan Aşağı Tekke ve Yamaçlı-Sırçalı yollarında asfalt seriminin tamamlandığını bildirdi.

Bu bölgedeki 43 kilometrelik yol ağının 26 kilometresinin tamamlanarak halkın hizmetine sunulduğunu aktaran Yurtnaç, "Bu yıl 6 ila 9 kilometrelik yollarımızı asfaltladık. 5 yıl içerisindeki hedefimiz ise toplamda 500 kilometrelik köy yolumuzu sıcak asfalt ile kaplamak. Bu çalışmalarımız köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hayatına olumlu yönde yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.