YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde köy odasında bir araya gelme geleneği, asırlık odada yaşatılıyor.

Eskiden köye gelen misafirlerin ağırlandığı, özellikle kış mevsiminde halkın bir araya gelip sohbet ettiği, yöresel yemeklerin yenildiği ve eğlendiği köy odası geleneği devam ettiriliyor.

Mehmet Doğan'ın odasına konuk olan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir gazetecilere, küçüklüğünde dedesinin de benzer odası bulunduğunu anlattı.

Özdemir, "Derdi olan derdini, sevinci olan sevincini paylaşırdı. Bugün geçmişe döndük. İnsanlarımızın bir araya gelip konuştuğunu, muhabbetini gördük. Kaz pilavı, bu bölgenin en meşhur yemeklerinden biri. Bu lezzeti de tattık." dedi.

Mehmet Doğan da odanın dedesinden kaldığını belirterek, "Düğünlerde, bayramlarda, cenazelerde oda devamlı açık tutulur. Ben de bu odayı tamir ettirdim. Burada toplanırız, ziyafetler verilir, sazlı sözlü sohbetimiz olur. Eski gelenekleri burada canlandırıyoruz." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Mustafa Çınar da "Böyle güzel bir geleneği unutturmamak için biz elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu etkinlikler sürekli olur. Almanya’dan bu etkinliğe katılmak için geldim. İnşallah bundan sonra sürekli devem eder." dedi.

Zeki Akbulut da kış günlerinde Yozgat'ın en önemli adetlerinden köy odasında bir araya gelerek bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.