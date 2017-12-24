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Yozgat’ta kar yağışı

YOZGAT(AA) – Yozgat’ta gece başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar, kazalara sebep oldu. Şehir merkezinde Osman Çetin yönetimindeki 50 KF 862 plakalı tır, yoldaki buzlanmadan dolayı şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine...

24 Aralık 2017 Pazar 12:13
Yozgat’ta kar yağışı
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YOZGAT(AA) – Yozgat’ta gece başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar, kazalara sebep oldu.

Şehir merkezinde Osman Çetin yönetimindeki 50 KF 862 plakalı tır, yoldaki buzlanmadan dolayı şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarpıp makaslayarak yolu kapattı. Kazada hafif yaralanan Çetin, şehir hastanesine kaldırıldı.

Sivas’tan Ankara’ya giden yolcu otobüsü şoförü Rıfat Baran, yollarda çok sayıda kaza gördüklerini söyledi.

Karayolları ve belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

Anahtar Kelimeler:
KarTrafik KazasıYozgat
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