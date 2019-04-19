Yozgat'ta kar yağışı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kentin yüksek kesimlerini ve çatıları beyaza bürüdü.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Yozgat'ta da etkisini gösterdi.

Öğle saatlerinde başlayan yağmurun ardından kent merkezinde aralıklarla kar yağdı. Gece şiddetini artıran kar, yüksek kesimleri ve çatıları beyaza bürürken, meyve ağaçlarının çiçekleri de kar altında kaldı.

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, nisan ayının son haftasına yaklaşıldığında kar yağdığını söyledi.

Karslığlu, "Bereket yağıyor. Bugün de Berat Kandili. bütün vatandaşlarımızın Berat Kandili'ni kutluyorum. Mübarek gecede bereket yağıyor. Şu an yollarımızı kontrol ediyoruz. Yollarımız açık bir sıkıntı yok. Bu karın meyvelere de fazla zarar vereceğini zannetmiyorum." dedi.



