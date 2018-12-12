Yozgat'ta kar yağışı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar, kenti beyaza bürüdü.

Sabah kar ile uyanan vatandaşlar işe gitmek için önce araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Bazı araçlar ise kardan dolayı yokuşları çıkmada zorlandı.

Kar yağışına ise en çok çocuklar sevindi.

Sabah okula giden öğrenciler kartopu oynayıp kardan adam yaparak eğlendi.

Vatandaşlardan Hasan Susam, kar yağışının bereket olduğunu söyledi.

Kar yağışıyla suların çoğalacağını ifade eden Susam, "Yozgat, tarım memleketi, suya, kara ihtiyacımız var. Yozgat'ta hava iki gündür çok soğuktu, ayaz vardı, bu ayazı ve soğuğu da kırdı." ifadelerini kullandı.