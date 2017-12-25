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Yozgat'ta kar temizleme çalışması

YOZGAT (AA) – Yozgat Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Yozgat’ta dün yağan karın ardından belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmasına başladı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kar...

25 Aralık 2017 Pazartesi 14:38
Yozgat'ta kar temizleme çalışması
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YOZGAT (AA) – Yozgat Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat’ta dün yağan karın ardından belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmasına başladı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kar temizleme çalışmaları için 5 ekip oluşturduklarını belirterek, "Her ekibimize bir bölge belirledik. Kar yağmaya başlamasıyla birlikte ekiplerimizde çalışmalara başlıyor." dedi.

Arslan, 5 tuzlama aracı, yaklaşık 10 iş makinesi ve 20 civarında kamyon ile karla mücadele yaptıklarını ifade ederek, "Amacımız, halkımızın sorunsuz bir şekilde kış mevsimini geçirmesini sağlamaktır. Bunun içinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.


Anahtar Kelimeler:
KAR TEMIZLEMEYozgat Belediyesi
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