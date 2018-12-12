Yozgat'ta kar etkili oldu

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar, il merkezi ve ilçelerinde etkili oldu.

Sarıkaya ve Sorgun ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Sarıkaya beyaza bürünürken, karın yağmasına en çok çocuklar sevindi.

Çocuklar kardan adam yapıp, kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

Vatandaşlardan İhsan Utkun, şehrin beyaz gelinliğini yeniden giydiğini belirterek, "Karın getirdiği güzelliklerin yanında zorlukları da var. Yaz sezonunun çok kurak geçmesi dolayısıyla karın yağması çok iyi oldu." dedi.

Sorgun ilçesinde iki gündür devam eden yağmur, sabaha karşı yerini kara bıraktı.



Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Özdemir, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu olmadığını, böyle bir olumsuz durumun yaşanması durumunda ekip olarak hazır olduklarını belirtti.



Özdemir, ilçenin yüksek yerlerinde kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiğini ifade ederek, "İnşallah kar yağışı devam eder. İki gündür devam eden yağmur ve az da olsa ardından yağan kar, çiftçilerimizin biraz olsun yüzünü güldürdü. İnşallah bu yağışlar devam eder ve kuraklık tehlikesi tamamen ortadan kalkar." diye konuştu.



