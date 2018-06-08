Yozgat'ta kaçak sigara operasyonu

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol kontrolünde 567 paket kaçak sigara ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muslubelen mevkisinde yol arama ve kontrol noktasında durdurdukları bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada İran asıllı S.A, S.Z. ve A.K. yolcuların valizlerinde 567 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan yolcular, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüphelilerin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, şüphelilere 7 bin 938 lira idari para cezası kesildi.