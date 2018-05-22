Yozgat'ta işçi alımı

YOZGAT (AA) - Yozgat, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek bin 400 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

İŞKUR aracılığıyla il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek bin 400 kişi, ilçeler ve il merkezindeki çeşitli kurumların salonlarında noter huzurunda çekilişe katıldı.

Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, il genelinde TYP'ye 4 bin 855 kişinin müracaat ettiğini söyledi.

TYP kapsamında çalışacak işçilerin noter huzurunda yapılan çekiliş ile belirlendiğini ifade eden Yıldız, "Kura çekimi sırasında yoğunluk yaşanmaması için salon sayısını artırdık ve kurumlar burada çekilişlerini yaptı. Kurada adları çıkan vatandaşlarımız 1 Haziran'da işe başlayacak ve 6 ay istihdam edilecek." diye konuştu.

Yozgat Belediyesinde istihdam edilecek işçiler, kura çekimine Belediye Büyük Sinema Salonu'nda katıldı.