Yozgat'ta hububat ekimi sürüyor

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta hububat ekimleri sürüyor.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olan ve buğday üretiminde yıllık yaklaşık 850 bin ton üretim yaparak 5. sıralarda yer alan Yozgat'ta geçen hafta yağan yağmur çiftçinin yüzünü güldürdü.

Özellikle nohut hasadını yapan ve yerini sürmede zorluk çeken çiftçiler yağmurun ardında arazilerini buğday ekimi için hazırlamaya başladı.

Tarım ve Orman Yozgat İl Müdür Vekili Özgür Memiş, Yozgat il genelinde yaklaşık 3 milyon 500 bin dekar alanda hububat ekiminin yapıldığını söyledi.

Ekim ayı ile başlayan hububat ekimlerinin kasımda da sürdüğünü belirten Memiş, çiftçilerin ekim yaparken sertifikalı tohumluk kullanmalarını istedi.

Memiş, sertifikalı tohum kullanan çiftçilere destek verildiğini anlatarak, "Sertifikalı tohum kullanıldığında dekara ekilen tohum miktarında tasarruf sağlandığı gibi yüksek verim ve kaliteli ürün elde edilmektedir." dedi.

Lök köyünde hububat etimi yapan Abdullah Akdoğan, ekim ayının başlamasıyla birlikte hububat ekimine başladıklarını belirterek, "Uzun süre yağmur yağmadığı için ekin ekmede biraz zorlandık. Nohut ektiğimiz alanlar için ise yağmurun yağmasını bekliyorduk. Geçen hafta güzel yağış oldu. Biz de tarlamızı sürüp şimdi buğday ekiyoruz." dedi.

Akdoğan, çiftçilikte girdilerin çok yüksek olmasından yakınarak, şunları söyledi:

"Çiftçinin en önemli ihtiyacı ve en fazla giderini mazot oluşturuyor. Mazot fiyatları çok yükseldi. Gübre fiyatları yine çok yüksek. Köyümüzden çok sayıda çiftçi buğdayını gübresiz ekiyor. Buğdayı ekerken attığımız ilaç dahi çok pahalı olduğu için ben bu yıl ilaç yerine kireç attım. İnşallah iyi olur."

Adnan Ertuğrul da yağışlar öncesi tarlaların bir kısmını ektiklerini anlatarak, "Yağmurun yağması çok iyi oldu. Yağmur sonrası ekinlerimizi daha rahat ekiyoruz. Fakat girdi maliyetlerinin yüksek olması çiftçiyi büyük sıkıntıya sokuyor. Özellikle mazot fiyatları çok yüksek." diye konuşu.



