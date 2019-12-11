Yozgat'ta hizmet içi eğitimini tamamlayan mahalle bekçilerine sertifikaları verildi
YOZGAT (AA) - Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünde 15 günlük hizmet içi eğitimlerini tamamlayan 36 mahalle bekçisine sertifikaları düzenlenen törenle verildi.Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Yozgat Valisi...
YOZGAT (AA) - Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünde 15 günlük hizmet içi eğitimlerini tamamlayan 36 mahalle bekçisine sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de toplum hayatında güvenliğin çok önemli olduğunu söyledi.
Türkiye iç güvenlik açısından jandarma ve emniyet teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için 24 saat çalışıp emek verdiğini aktaran Esertürk, "Bu çalışma esnasında birçok arkadaşımız şehit olmakta, kanını dökmektedir. Teşkilatımız gerçekten vatanını seven topraklarını seven, güzel seçilmiş meslektaşlarımızdan oluşmaktadır." diye konuştu.
Konuşmaların ardından 15 günlük hizmet içi eğitimini tamamlayan 36 mahalle bekçisine sertifikaları ve görevinde başarı gösteren 4 polis memuruna da ödülleri verildi.
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