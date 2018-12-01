Yozgat'ta hırsızlık zanlısı 4 kişi tutuklandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ve Saraykent ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, 15 ev ve iş yerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Yozgat ve Sivas'ta 15 ev ve iş yerinde hırsızlık yaptığı belirlenen, polis ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonu sonucu yakalanarak, gözaltına alınan Onur K, Fatih A, Mutlu A, Aykut D, Sinan G. ve Emel Ş, jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Sinan G, Emel Ş, Aykut D, Onur K çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Mutlu A. ve Fatih A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.