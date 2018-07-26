Yozgat'ta hacı adayları dualarla uğurlandı

YOZGAT (AA) - Hac ibadetini yerine getirmek üzere Yozgat'tan kutsal topraklara gidecek olan ilk kafile dualarla uğurlandı.



Bilal Şahin Külliyesi'nde 282 hacı adayı için uğurlama programı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edilmesiyle birlikte hacı adayları yakınlarıyla vedalaştı.

Karayoluyla toplanma yeri olan Ankara'ya hareket eden hacı adaylarının Ankara'dan da havayoluyla Medine'ye gidecekleri belirtildi.



İl Müftüsü Salih Sezik, yaptığı açıklamada, 282 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini hatırlatarak uğurlama töreninde hac ibadetinin önemine dair bilgilendirmede bulundu. Sezik, ayrıca hacı adaylarına hac farizasında nezaketli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Hacı adaylarından Satı Ertuğrul, 9 yıldır beklediklerini ve bu yıl çekilen hac kurasında çıktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Atila Ertuğrul da annesi ile hacca gittiklerini ve çok sevinçli olduklarını anlattı.

Annesini hac için kutsal topraklara uğurlayan Ayfer Karadavut da annesinin 9 yıldır beklediğini ve bu yıl hac kurasının çıktığını dile getirerek, "Çok sevinçliyiz, Allah herkese nasip etsin. Annemizden ayrıldığımız için hüzünlüyüz, ama hac vazifesini yapması için kutsal topraklara gittiği için de çok mutluyuz. İnşallah bütün hacı adaylarımız ibadetini yapar ve sağ salim, kazasız, belasız tekrar dönerler." diye konuştu.

Uğurlama törenine AK Parti İl Başkanı Celal Köse, hacı adayları ve yakınları katıldı.