Yozgat'ta gençlere ruh sağlığı konferansı

YOZGAT (AA) - Yozgat Sağlık Müdürlüğünce, "10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü" dolayısıyla, 14-22 yaş grubu öğrencilere, "Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı" konferansı verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün salonunda verilen konferansa Yozgat Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Duygu Göktaş konuşmacı olarak katıldı.

Dünya Ruh Sağlığı Federasyonunun yürüttüğü projeyle Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün, 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim'de kutlandığını anlatan Göktaş, bu etkinliğin amacının toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Bu yıl Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün temasının "Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı" olarak belirlendiğini dile getiren Göktaş, "Gençlik dönemi, bireyin önemli sorumluluklar almaya başladığı, kimliğinin oluştuğu çok önemli bir dönem olmakla birlikte, bu dönemde, yetişkin rolüne geçişin getirdiği birtakım zorluklar, çeşitli psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkma riskini de barındırmaktadır. Günümüzde hızla gelişen teknoloji, gençlerin hayatına getirdiği kolaylıklar yanında eğer doğru kullanılmazsa, internet bağımlılığı ve psikolojik dayanıklılıkta azalma gibi birtakım olumsuz durumlara neden olmaktadır." dedi.

Göktaş, internet ve sosyal medyanın, insanların kendini olduğundan farklı gösterebildiği ve gerçek dışı ikinci bir yaşam oluşturduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Burası yüz yüze ilişkilerde yaşanabilecek reddedilme, küçük düşme gibi olumsuz duygulardan kurtulma aracı olarak gördükleri bir ortam yaratmaktadır. Aşırı ve işlevsel olmayan internet kullanımı, gençlerin sosyal hayattan koparak empati yapma ve sorun çözme becerilerini kaybetmelerine neden olmaktadır. Eğer kişinin internet kullanımı ile ilgili aşırı zihinsel uğraşısı var ve kullanımı sınırlayamıyorsa, internette geçirdiği zaman nedeniyle okul, aile, ya da iş hayatında olumsuzluklar yaşıyorsa, internet kullanamadığı zamanlarda huzursuzluk, gerginlik hissediyorsa internet bağımlılığı akla gelmeli ve mutlaka profesyonel yardım alması için kişi teşvik edilmelidir. Bunun yanı sıra fazla internet kullanımının sosyal fobi, uyku bozuklukları, depresyon, kaygı bozuklukları, kişilik bozuklukları ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi birtakım psikiyatrik rahatsızlıklara neden olduğu da çalışmalarla ortaya konmuştur."

Önlenebilir bir durum olan internet bağımlılığından gençleri korumak için, ailelerin bilinçlendirilmesi ve gerektiğinde psikososyal destek almaktan çekinmemelerinin büyük önem taşıdığını dile getiren Göktaş, gençlerin, enerjilerini kendileri geliştirebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri ortamlarda kullanmalarını sağlamak için spor, tiyatro, sinema gibi faaliyetlerin sayısı ve ulaşılabilirliğinin artırılması gerektiğini kaydetti.