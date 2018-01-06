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Yozgat'ta FETÖ'den 2 tutuklama

- Çandır ve Sorgun ilçelerinde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

06 Ocak 2018 Cumartesi 12:11
Yozgat'ta FETÖ'den 2 tutuklama
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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla açığa alınan Çandır İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş T.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan U.V. de Sorgun ilçesine bağlı Büyükören köyünde jandarma ekiplerince yakalandı.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYTutuklamaYozgat
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