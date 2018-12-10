Yozgat'ta evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk öldü

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta annesinin evde yalnız bıraktığı öne sürülen 4 yaşındaki çocuk, çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yukarı Nohutlu Mahallesi Kısakürek Caddesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, evde baygın halde buldukları 4 yaşlarındaki A.U'yu dışarı çıkardı.

İtfaiye ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne götürülen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye görevlisi Hacı Bayram Atik, olay yerine geldiğinde hortumu serip içeriye girdiğini belirterek, "Çocuk beşiğinde yatıyordu, kucaklayıp dışarı çıktım. Bir vatandaşla hastaneye götürdüm. Çocuk baygındı, kendinden geçmişti. Hastaneye gidinceye kadar masaj yaptım, biraz kendine gelmişti." dedi.

Anne B.U'nun, A.U. beşiğinde uyurken diğer çocuğunu almak için okulda gittiği sırada yangının çıktığı iddia edildi.

Yangının, soba yakınında bulunan çakmağın sıcağın etkisiyle patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.