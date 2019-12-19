Yozgat'ta engelliler, AA'nın

YOZGAT (AA) - Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan engelliler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen engeliler, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli çalışmasına oy verdi.

Engelli Hamit Uzun, AA'nın düzenlediği güzel bir etkinliğe dahil olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

AA'nın Türkiye ve dünyada başarılı bir ajans olduğunu vurgulayan Uzun, "Önemli konuları gün yüzüne çıkartıyor, bizi bilgilendiriyor. Fotoğraflardan çok etkilendim, çok güzel kareler var. Böyle bir proje hazırladıkları için AA'ya teşekkür ediyorum." dedi.

Hüseyin Durmuş da AA'nın kendilerini dünyadan haberdar eden önemli bir ajans olduğunu belirterek, düzenlenen etkinlikten dolayı teşekkür etti.