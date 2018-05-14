Yozgat'ta ekmek fırınları denetlendi

YOZGAT (AA) - Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri ramazan ayı öncesi ekmek fırınlarını denetledi.

Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve gıda mühendisleri, ramazan ayı öncesinde ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Denetimlerde, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını ve ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığının kontrol edildi.

Zabıta Müdürü Musa Baran, yaptığı açıklamada, halkın sağlığını korumak için ramazan öncesi fırınlarda denetim yaptıklarını söyledi.

Baran, özellikle gramaj ve hijyen konusuna çok önem verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız denetimlerde hijyen ve gramaj konusunda bir sıkıntı olmadığını gördük. Kurallara uyan işletmecilerimize teşekkür ediyorum. Eksiklikleri bulunan işletmecilerimize de uyarılarda bulunduk. Bundan sonra denetimlerimiz sıklıkla devam edecek. Bizim içini vatandaşımızın sağlığı birinci sırada."