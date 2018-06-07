Yozgat'ta doğaya keklik salındı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta doğaya 150 kınalı keklik bırakıldı.

Nohutlu Tepesi'nde düzenlenen doğaya keklik bırakma töreninde konuşan Yozgat Valilisi Kemal Yurtnaç, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğüne bağlı Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu'nda bu yıl 12 bin kınalı keklik üretildiğini söyledi.

Üretilen kekliklerin 3 bin 500'nün Yozgat'ın çeşitli bölgelerinde doğaya salınacağını kalan kısmın ise diğer illere gönderileceğini belirten Yurtnaç, "Doğal hayatı korumak lazım. 2007 yılından itibaren Türkiye'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı vakalarının artması ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından böyle bir tesis kuruldu. Bu tesisten Türkiye’de 5 tane var. Birisi de Yozgat’ta. Yıllık 10 bin ila 12 bin arasında bir üretim yapılıyor." dedi.

Keklikler için av yasağı koyduklarını hatırlatan Yurtnaç, "Biz keklikleri avcılar için doğaya salmıyoruz. Yozgat'ta keklik avlamak zaten yasak. İkinci bir yasak ise Aydıncık Kazankaya bölgesinde uyguluyoruz. Geçen sene orada da keklik salımı yaptık. O bölgede ise ciddi kararlar aldık ve bu yasakla kekliklerin doğada yaşamasını sağlayacağız." diye konuştu.