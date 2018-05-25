Yozgat'ta cinayet

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Cihanşarlı köyünde T.Ç. (48) ile Erdal Ekinci (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen...