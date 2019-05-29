YOZGAT (AA) - Yozgat'ta katın çiftçiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Çilek Üreten Eller Projesi" ile gelirlerini ikiye katladı.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilde alternatif ürün ekimini yaygınlaştırmak ve kadınların üretime katkılarını sağlamak amacıyla hazırladığı proje, meyvelerini vermeye başladı.

Başıbüyüklü köyünde projeden yararlanarak bir dekar alandayapan 55 yaşındaki Ulviye Kalkan, Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle geçen yıl çilek bahçesi oluşturduklarını söyledi.

İlk yıl verimin düşük olduğunu, bu yıl ise arttığını anlatan Kalkan, "Daha önce burada salatalık, domates, biber ekiyorduk, şimdi çilek üretiyoruz. Çilek üretimi bize daha kolay geldi ve daha çok kazanıyoruz. Üretilen çilekleri eşim pazarda satıyor. Yerli diye daha çok talep görüyor. Taleplere şu an yetişemiyoruz, sipariş alıyoruz. Eşime ve ev ekonomimize katkı sağlıyorum." dedi.

Annesine yardım eden Şakir Kalkan da geçen yıl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin köye gelip çilek hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Kalkan, "Görevliler bize çilek bahçesi oluşturdu. Bu yıl güzel verim elde ediyoruz, inşallah daha iyi olacak. Yoğun talep var, müşterilerimiz memnun kalıyor. Daha önce aynı alanda ürettiğimiz domatesi, salatalığı 2-3 liraya satarken çileği 10 liradan satıyoruz. Geliri diğerlerine göre daha fazla." diye konuştu.