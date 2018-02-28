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Yozgat'ta bir kişi hırsızlık iddasıyla tutuklandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.Alınan bilgiye göre Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, il merkezinde...

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:22
Yozgat'ta bir kişi hırsızlık iddasıyla tutuklandı
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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, il merkezinde bir iş yerinden 20 bin lira değerinde sigara ile 600 lira para çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen şüpheliler Y.T.(33), N.P.(40), S.H.(34) ve E.Y.'yi (37) tespit etti.

Şüphelilerden Y.T. ve E.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Y. tutuklanırken, Y.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diğer iki şüphelinin ise yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
HIRSIZLIKYozgat
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