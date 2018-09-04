Yozgat'ta bir kişi hamamda ölü bulundu

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta bir kişi, arkadaşlarıyla gittiği hamamda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte kent merkezindeki bir hamama giden Zabit İçöz (38), banyo yaptıktan sonra dinlenmeye çekildi. Uyuduğu zannedilen İçöz, arkadaşları tarafından uyandırılamayınca 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İçöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından İçöz'ün cenazesi, Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.