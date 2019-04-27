YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, hasat mevsiminin yaklaştığı bölgelere gidecek biçerdöverler için uğurlama programı düzenlendi.

Hasat mevsimine hazırlanan ve Türk bayraklarıyla süslenen onlarca biçerdöver, konvoy eşliğinde korna çalarak Yerköy Tren İstasyonu'na geldi. Davul zurna eşliğinde karşılanan biçerdöver sahipleri, halay çekip çalışma mevsiminin başlamasını kutladı.

İstasyon Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra kurban kesildi.

Duanın ardından biçerdöverler, hasat mevsiminin yaklaştığı illere uğurlandı.

Programa, Yerköy Kaymakamı Ali Ada, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Erdoğan, sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Biçerdöver sahiplerine hayırlı hasat sezonu geçirmelerini ve bol kazanç elde etmelerini dileyen Yerköy Belediye Başkan Ferhat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinde verdikleri sözlerden biri olan 'biçerdöver uğurlama ve dua" programını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yılmaz, "Bugün buraya Yerköy ilçemizden Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesinde biçerdövercilik yapan hemşehrilerimiz katılarak bizleri onurlandırdılar. İlçemizin en büyük kaynağı tarımdır. Türkiye'nin birçok noktasında ilçemizden biçerdöverler hasat yapmak için yola çıkıyorlar." diye konuştu.



Biçerdöver sahibi Hacı Ordu da 22 yıldır hasat yaptıklarını ve her yıl hasada Çukurova ve Güneydoğu'dan başladıklarını söyledi.

Ordu, "İlçemiz ve il genelinde onlarca biçerdöver hasat için bugünlerde yola çıkıyor. Böyle bir program düzenleyip bizleri uğurladıkları için belediye başkanımız Ferhat Yılmaz'a teşekkür ediyorum. İnşallah bu hasat sezonumuzu kazasız belasız tamamlarız, tüm biçerdöver sahibi arkadaşlarımıza bol kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.