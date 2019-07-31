Yozgat'ta askıya 11 bin ekmek bıralıdı

YOZGAT (AA) - CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından Yozgat'ta düzenlenen Kurumlararası Askıda Ekmek Futbol Turnuvası tamamlanırken, askıya 11 bin ekmek bırakıldı.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteği ile gerçekleştirilen ve 21 kurumun katıldığı turnuvada il emniyet müdürlüğü şampiyon oldu.

Şampiyonluk sonrasında değerlendirmelerde bulunan Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Seçkin Çengeloğlu, turnuvaya katılan tüm takımlara ve organizasyonu gerçekleştiren CK Enerji Çamlıbel Elektrik yetkililerine teşekkür etti.

Çengeloğlu, "Yozgat, Tokat ve Sivas'ta toplam 500 noktada hayata geçen Askıda Ekmek Projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olunmakta. Kentimize heyecan getiren bu turnuva ile bu projeyle ilgili toplumda bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Böyle güzel bir amaç için organize edilen turnuvanın kurum olarak bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Yozgat İl Müdürü Ali Edip Teoman da kentte birlik ve bütünlüğü kuvvetlendiren turnuvanın kurumların kaynaşması ve yeni dostlukların kurulmasına destek olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"2017 yılında kurumumuz tarafından başlatılan Askıda Ekmek Projesi’yle ilgili farkındalığı artırmak hedefiyle 2018 yılında Sivas’ta Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası’nın ilk düdüğü çalındı. Bölgemizden gelen yoğun ilginin de etkisiyle bu yıl turnuvaya Tokat ve Yozgat’ta dahil oldu. Turnuvada bölgemizin şampiyonu olan Yozgat Emniyet İl Müdürlüğü takımını tebrik ediyorum. Askıda Ekmek Projemiz sizler sayesinde çok daha geniş kitlelere ulaştı. Daha çok yardımsever vatandaşımız, ihtiyaç sahiplerine ulaşma fırsatını yakaladı. Askıda ekmeğimiz hiç eksik olmaması temennisiyle turnuvaya katılan tüm takımlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Turnuvanın sonunda CK Enerji Çamlıbel Elektrik, şampiyon takım 5 bin, ikinci Yozgat Şehir Hastanesi takımı için 3 bin, üçüncü Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı için 3 bin ve dördüncü Türk Telekom takımı için de bin ekmek olmak üzere askıya 11 bin ekmek bıraktı.