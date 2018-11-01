Yozgat'ta ağaçlara kış bakımı

YOZGAT (AA) - Yozgat Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki ağaçlarda budama çalışması yaparak kışa hazırlıyor.

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan, her yıl kış mevsimi öncesi park, bahçe, refüj ve kaldırımlardaki ağaçlarda bakım yaptıklarını söyledi.

Özellikle budama çalışmalarını kış mevsimi öncesi yaptıklarını anlatan Kılınçaslan, " Yazın ağaçların dalları büyüyor ve sarkmalar oluyor. Kışın da yağan karın ağırlığını taşıyamadığı için kırılıyor. Bazen kırılan ağaç dalları vatandaşlarımıza veya araçlara zarar veriyor. Biz de bunu önlemek için budama işlerini bu mevsimde yapıyoruz. Hem ağaçlar güzel bir görünüme kavuşuyor hem de oluşabilecek zararları önlemiş oluyoruz." dedi.







