Yozgat'ta acemi erlerin yemin töreni

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Jandarma Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 371. kısa dönem 49 er için yemin töreni düzenlendi.

Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Acemi erlerin yemin etmesinin ardından birliğe ilk katılan ve eğitimlerinde başarılı olan erlere başarı belgeleri verildi.

Törende konuşan İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, edilen yeminin kahraman Türk ordusuna mensup olmanın bir belgesi olduğunu belirtti.

Asker yakınlarına da seslenen Yeşilyurt, "Değerli anne ve babalar yaklaşık 4 hafta önce kutsal vatani görevini yapmak için bizlere emanet ettiğiniz yiğit evlatlarınız, biraz önce huzurunuzda yemin etti. Türkiye Cumhuriyeti jandarması saflarında vatan hizmetlerini yerine getirmek için bu kutsal ocağa gelen evlatlarınız, karşınızda gururla onurla dimdik durmaktalar. Gururla bu ocağa gönderdiğiniz evlatlarınızdan uzakta kalmaktan tasalanmayın. Onlar sadece sizlerin değil, bizlerin de evlatlarıdır. Silah ve kader arkadaşlarımızdır." dedi.

Törene Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve asker yakını katıldı.