Yozgat'ta 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kadir Çakır, Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışını yaptı.

Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezinde açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında sergilenen 23 projeyi inceleyen Çakır, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Çakır, bu tür projelerin geleceğe ışık tutacağını ifade ederek, fuarın açılmasında emeği geçen okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.