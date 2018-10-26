Yozgat'ta 312 küçükbaş hayvan ahırda telef oldu

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 157 keçi ve 155 koyun, ahırda telef oldu. Hüyük Mahallesi Mezbaha mevkisinde besici Hasan Mangal, dün akşam havanın soğuk olmasından dolayı keçi ve koyunlarını meradan ahıra getirdi.Gece hayvanlara...