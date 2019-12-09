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Yozgat'ta 29 parça tarihi eser ele geçirildi, bir zanlı yakalandı
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 29 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yozgat'tan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünü, Yerköy ilçesine...
Genel 09.12.2019, 17:34
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 29 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Yolculardan O.U'nun (38) üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada, Helenistik ve Roma dönemlerine ait 13 sikke, insan figürlü 7 metal heykel, bilezik ve tarihi eser niteliği taşıyan 8 obje bulundu.
O.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tarihi eserler incelenmek üzere Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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