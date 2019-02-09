Yozgat'ta 2 bin 915 kişi sigarayı bırakmak için müracaat etti

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 2018'de sigarayı bırakma polikliniğine 2 bin 915 kişi müracaat etti.

Yozgat Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), bünyesinde faaliyet gösteren Sigara Bırakma Polikliniğine 2018 yılı içerisinde 2 bin 915 kişinin müracaat ettiği bildirildi.

Açıklamada, 2 bin 887 kişiye sigarayı bırakması için ilaç tedavisi uygulandığı, 28 kişiye de danışmanlık hizmeti verildiğini belirtilerek, 398 vatandaşın sigarayı bıraktığı kaydedildi.