YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, "FETÖ hain darbe yapılanmasına katılan her kesim ve her türlü yapıları biz tasfiye ediyoruz. İnlerine girdik, girmeye devam edeceğiz. Bunun adı FETÖ'dür, PKK'dır, DEAŞ'tır, başka bir şeydir, alfabenin hangi harfi olursa olsun bizim için hiçbir şey fark etmez. Hepsinin inlerine de girdik, girmeye de devam edeceğiz." dedi.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığını ziyaret eden Oktay, daha sonra Kadışehri Belediyesi tarafından yaptırılan "15 Temmuz Kulesi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, ata ocağında, baba ocağında olmanın güzelliğini yaşadığını söyledi.

Darbe girişimi gecesi 81 il ile Yozgat'ın da ayakta olduğunu vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Yozgatlılar da Cumhurbaşkanını, liderini ve ülkesini korumak için gözünü kırpmadan ölüme hazırdı. Hepimiz aynı şekilde. Bir sonraki saniye ne olacakla alakalı hiçbir şey düşünmeden, sonumuz ne olacakla ilgili hiçbir şey düşünmeden, hepimiz de ölüme hazırdık. Ona hazır olduğumuz için bugün bu Türkiye'ye yine aynı şekilde hep birlikte layığız. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir lider, inşallah gelecekte de çok daha güçlü bir Türkiye ile yolumuza devam ediyor olacağız. Türkiye kalkınıyor, Türkiye gelişiyor, gelişmeye de devam edecek inşallah."

Cenabıhakkın Türkiye'ye böyle bir geceyi bir daha yaşatmaması temennisinde bulunan Oktay, böyle bir gecenin yaşanmaması için de ellerindeki tüm imkanları sonuna kadar kullandıklarını kaydetti.

Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

"FETÖ hain darbe yapılanmasına katılan her kesim ve her türlü yapıları biz tasfiye ediyoruz. İnlerine girdik, girmeye devam edeceğiz. Bunun adı FETÖ'dür, PKK'dır, DEAŞ'tır, başka bir şeydir, alfabenin hangi harfi olursa olsun bizim için hiçbir şey fark etmez. Hepsinin inlerine de girdik, girmeye de devam edeceğiz. Dolayısıyla bu kulenin de onun bir hatırası olarak burada bulunması, o geceyi yeniden yaşatmaması adına bize hatırlatıyor olması bizim için büyük bir mutluluk. Ben bundan dolayı belediye başkanımıza, kaymakamımıza ve valimize yürekten teşekkür ediyorum."

Okunan duanın ardından kulenin açılışını gerçekleştiren Oktay, daha sonra beraberindekilerle burayı gezdi.

Oktay'a, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Celal Köse ve il protokolü eşlik etti.

Buradan Çekerek ilçesine giden ve cuma namazını Tevhid Camisi'nde kılan Oktay, 83 yaşındaki annesi Şaziye Oktay'ın, İstanbul'daki evinde vefat ettiği haberini alınca programını iptal ederek kentten ayrıldı.