Yozgat'ta 10 bin çam fidanı dağıtıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 10 bin çam fidanı dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen fidan dağıtım töreninde konuşan Yozgat Orman İşletme Müdürü Turgut Duran, her yıl olduğu gibi bu yıl da Orman Haftası dolayısıyla çam fidanı dağıttıklarını söyledi.

Yozgat merkezde 5 bin, ilçelerde de 5 bin olmak üzere toplam 10 bin fidan dağıttıklarını aktaran Duran, "Orman İşletme Müdürlüğü olarak ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Biz doğamızı gelecek nesillere aktarmakla mükellefiz. Halkımızın fidan dağıtımına yoğun ilgi göstermesi de ayrıca bizleri sevindirdi." dedi.

Vatandaşlardan Ahmet Demir, aldığı çam fidanlarını köyündeki mezarlığa dikeceğini belirterek, yetkililere teşekkür etti.