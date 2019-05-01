Yozgatspor'a moral yemeği

YOZGAT (AA) - Eski Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, pazar günü Ordu'da Gümüşhane Keltik Hürriyetspor ile TFF 3. Lig'e yükselme play-off müsabakasına çıkacak Yozgatsporlu futbolcular ve yöneticilere moral yemeği verdi.

Sorgun'da bir otelde verilen yemekte konuşan Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan, lig maratonunu iyi bir performans ile tamamladıklarını ancak işlerinin henüz bitmediğini söyledi.

Pazar günü Ordu’da Kelkit Hürriyetspor ile çok önemli bir final maçına çıkacaklarını aktaran Arslan, "Bu maçı her ne pahasına olursa olsun kazanacağız. Biz sadece yönetim olarak değil, şehir olarak, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan tüm Yozgatlılar ile geçmişte bu takımda forma giymiş olan eski sporcularımız, spor adamlarımız, sizlerin bu son 90 dakikayı da başarıyla noktalayacağınıza inanıyor, güveniyoruz. Bugün burada bizi ağırlayan eski Sorgun Belediye Başkanı Sayın Ahmet Şimşek ve oğlu Tarık Şimşek'e çok teşekkür ediyorum." dedi.

Arslan, Kayserispor deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Josef Sural’ın ailesine, yakınlarına ve yönetimine başsağlığı dileklerinde de bulundu.





