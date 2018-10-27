Yozgatlı çiftçi bahçesinde nar yetişirdi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir çiftçi, evinin bahçesinde yetiştirdiği nar ağaçlarının hasadını yaptı.

Genellikle kış mevsiminin ılık ve yağışlı geçtiği bölgelerde yetiştirilen nar, karasal iklimin yaşandığı Yozgat'ın Yerköy ilçesinde de meyve verdi.

Osmaniye'den 3 yıl önce getirdiği nar fidanlarını bahçesine diken Sinan Ersoy, ağaçlardan meyve almaya başladı.

Ersoy, yaptığı açıklamada, fidanları getirdiğinde akrabalarının ve komşularının meyve vermeyeceği konusunda uyarılarda bulunduğunu ancak bunlara aldırmadığını belirtti.

İklimlerin değiştiğini ve Yerköy'e eskisi kadar kar yağmadığını dile getiren Ersoy, "Osmaniye'ye gezmeye gittiğimde, nar ağacı fidanı gördüm ve almaya karar verdim. Arkadaşlarım Yozgat'ta nar yetişmeyeceği konusunda beni uyardılar. Ben de yetişir diye üç fidan aldım ve evimin bahçesine diktim." dedi.

Nar fidanlarından ilk yıl verim alamadığını, ikinci yıl 5-6 nar topladığını anlatan Ersoy, "Bu yıl verim iyi oldu. Yozgat ve çevresinde hiçbir şekilde nar yetişmezdi ama mevsimsel değişimler olduğu için bugün burada da farklı meyveler yetişmektedir. Kısmet olursa nar yetiştiriciliğini büyütmeyi ve nar satışı yapmayı planlıyorum." diye konuştu.