Yozgat'ın tarihi ortaya konuyor

YOZGAT (AA) - Bozok Üniversitesi, 2017'de Yozgat genelinde başlattığı arkeolojik alanların tespit çalışmalarını bu yıl da sürdürüyor.

Çayıralan ilçesinde başlatılan yüzey araştırma çalışmaları öncesi Kaymakam Fatih Eroğlu başkanlığında köy muhtarlarıyla bir toplantı düzenlenerek, yapılan araştırmalara destek olmaları istendi.

Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yüzey Araştırmaları Başkanı Dr. Hacer Sancaktar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Çayıralan'da yüzey araştırmalarına başladıklarını, çalışmaların ilk etapta 15 kişi ile yürütüldüğünü bu sayının daha sonra 22 kişiye çıkacağını söyledi.

Yüzey araştırmalarına Bozok Üniversitesinin yanı sıra Hitit, Anadolu ve Akdeniz üniversitelerinin katkı verdiğini aktaran Sancaktar, "Geçen yıl 74 alanda çalıştık bunların arasında 14 yeni arkeolojik yerleşim tespit edildi. Bu yıl da ilk çalışmayı Çayırlan'da başlattık, sonrasında Çekerek ilçesinde sürdüreceğiz." dedi.

Sancaktar, amaçlarının Yozgat'ın tarihi alanlarını ortaya çıkarmak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı bakanlık temsilci gözetiminde sürdürüyoruz. Biz yüzey araştırması yapıyoruz tespit ettiğimiz yerlerin belgelemesini yapıp gerekli olanların da tescili için öneride bulunuyoruz. Muhtarlarımızla yaptığımız toplantıda da özellikle köy muhtarlarımızda köylerinde bulunan tarihi öneme sahip alanları bildirmelerini istedik."

Toplantıya, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ve Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner de katıldı.