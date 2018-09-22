YOZGAT (AA) - AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ı eğitimin merkez üssü haline getirmeleri gerektiğini söyledi.

Memur-Sen Yozgat İl Başkanlığınca düzenlenen istişare ve motivasyon toplantısında Yozgat eğitimi masaya yatırıldı.

Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesinde düzenlen toplantıya katılan Milletvekili Yusuf Başer, okul müdürlerinin sorunlarını dinledi.

Toplantı sonunda konuşan Başer, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve okul müdürleriyle olmaktan mutlu olduğunu belitti.

Eğitimin aslında kalkınmanın, gelişmenin, teknolojinin ve erdemin temeli olduğunu ifade eden Başer, "Eğitim olmadan hiçbir şey olmuyor. Bu nedenle bizim yapmamız gereken vatanına milletine, devletine bayrağına, kutsallarına saygılı bir şehir olan Yozgat'ın evlatlarına devletin imkanlarını en iyi şekilde sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Sadece bu yıl Yozgat merkezde 50 milyon liralık eğitim yatırımı yapılmıştır." dedi.

Başer, sadece Yozgat merkezde değil bütün ilçelerinde okulların tamamına yakınını yenilediklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla bundan sonra bizim yapmamız gereken şey okullarımızda eğitim kalitesini artırmaktır. Bozok Üniversitesiyle Yozgat'ı eğitimin merkez üssü haline getirmemiz gerekiyor. Bunu getirebilir miyiz? İnanırsak getiririz, bunu da yapacak okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimizdir."

İl genelinde 6 fen lisesinin ve proje okulların bulunduğuna değinen Başer, "Eğitim sonuçlarına baktığımızda Yozgat'ın başarısı çok düşük. Okul müdürlerimizin mezun olacak öğrencilerin en iyi okullarda, en iyi üniversitelere girdiğinin rüyasını görmesi gerekiyor. Okul müdürlerimiz başarıya odaklanacak ve öğretmenlerini, öğrencilerini ve velileri yönlendirecek. İlimizde bu yıl mezun olan 6 bin 43 öğrenciden 5 bin 223 öğrenci sınava girmiş, bin 689 öğrenci bir yüksek öğretim kurumuna yerleşmiş. Başarı oranı yüzde 30 civarında. Bu rakam çok düşük, başarı seviyemizi biran önce yükseltmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli de Yozgat'a bir spor lisesinin kurulması gerektiğini ve bu konuda siyasilerden destek beklediklerini dile getirdi.

Toplantıya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, okul müdürleri ve sendika temsilcileri katıldı.